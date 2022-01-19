Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве

Владимир Токарев Фото: mintrans.gov.ru

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что Токарев задержан в порядке статьи 91 УПК до предъявления ему обвинения.

По словам собеседника агентства, Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное пять лет назад в отношении компании "Спецтрансстрой".

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Ранее источник сообщил агентству, что Токарев доставлен в полицию для допроса, но не уточнил, по какому делу ведутся следственные действия.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

Вместе с тем, ранее в телеграм-каналах была опубликована информация о возможной скорой отставке Токарева из-за ситуации с компанией "Спецтрансстрой", экс-владелец которого Юрий Рейльян был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве и доставлен в Иркутск.

43-летний Токарев занимает должность замминистра транспорта с ноября 2018 года. С 2016 по 2018 год он был первым заместителем гендиректора ООО "Спецтрансстрой, а до этого занимал руководящие должности в "РусГидро", являлся замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития РФ.