Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Он уточнил, что Токарев задержан в порядке статьи 91 УПК до предъявления ему обвинения.
По словам собеседника агентства, Токареву инкриминируется мошенничество, совершенное пять лет назад в отношении компании "Спецтрансстрой".
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.
Ранее источник сообщил агентству, что Токарев доставлен в полицию для допроса, но не уточнил, по какому делу ведутся следственные действия.
В свою очередь в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.
Вместе с тем, ранее в телеграм-каналах была опубликована информация о возможной скорой отставке Токарева из-за ситуации с компанией "Спецтрансстрой", экс-владелец которого Юрий Рейльян был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве и доставлен в Иркутск.
43-летний Токарев занимает должность замминистра транспорта с ноября 2018 года. С 2016 по 2018 год он был первым заместителем гендиректора ООО "Спецтрансстрой, а до этого занимал руководящие должности в "РусГидро", являлся замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития РФ.