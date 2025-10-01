Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту в Туле было предложено ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физкультуре, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Об этом от имени Министерства физкультуры и спорта Московской области на заседании заявил глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Суть предложения - в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Золотой значок, к примеру, предложено приравнять к пятерке, серебряный - к четверке, бронзовый - к тройке. Школьникам, освобожденным от физкультуры, предлагается сдавать тесты на знание предмета.

Замминистра спорта России Александр Никитин сообщил, что его министерство ввело запрет на взимание заявочных взносов с несовершеннолетних спортсменов, а также продолжает повышать эффективность мер, направленных на снижение финансовой нагрузки семей на детский спорт.

На заседании отмечалось, что ежегодно растут объемы бюджетных средств, направленных на развитие детского спорта; идет работа над совершенствованием мер поддержки детско-юношеского спорта, созданием условий для занятий детей из малообеспеченных семей, участников СВО.

Среди рассмотренных вопросов - систематизация работы школьных спортивных клубов для координации их деятельности, а также их методического и кадрового обеспечения, регулирование работы спортивных школ-интернатов, совершенствование системы медицинского сопровождения детско-юношеского спорта в регионах, информирует пресс-служба.

"Сегодня в стране формируется система школьных клубов и лиг. Развитие данного направления зависит от скоординированной межведомственной работы отраслей спорта и образования, важно выстроить эффективную архитектуру развития детско-юношеского спорта", - подчеркнул руководитель комиссии Госсовета, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Кроме того, на заседании обсудили работу частных физкультурно-оздоровительных организаций. Отмечалось, что они не всегда имеют в штате квалифицированных специалистов, а качество оказываемых ими услуг может не соответствовать федеральным стандартам спортивной подготовки. Деятельность частных организаций не регулируется государственными органами и общероссийскими спортивными федерациями, а они зачастую не заинтересованы в получении лицензий дополнительного образования.

Вынесенные на заседании комиссии предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте.