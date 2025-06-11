Поправки о льготах по программам долгосрочного страхования жизни приняты в I чтении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект № 919131-8 с поправками к Налоговому кодексу о порядке налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни.

Поправки меняют статьи 102 и 126 первой части и вторую часть НК, которые направлены на "совершенствование налогового стимулирования инструментов для формирования долгосрочных сбережений". Изменения коснутся двух сегментов финансового рынка и таких продуктов, как Программа долгосрочных сбережений (ПДС) и договоры долгосрочного страхования жизни.

В отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, предложено установить ставку НДФЛ в размере 13% или 15% (в зависимости от суммы налоговых баз).

Кроме того, поправками предлагается выровнять условия налогообложения НДФЛ по "долгосрочным продуктам" и распространить их на договоры страхования жизни, ранее уточнили в Минфине, комментируя проект документа. Поправки включают изменения, связанные с налоговым вычетом в отношении страховых взносов по договорам страхования жизни. Таким образом, налоговый вычет будет осуществляться не с суммы 150 тысяч рублей, как это предусмотрено действующим порядком, а с суммы 400 тысяч рублей.

Возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан и на страховые взносы по договорам страхования жизни предусмотрена в том числе для договоров долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стали доступны для граждан с 1 января 2025 года.

В составе поправок есть те, которые затрагивают порядок налогообложения дохода, полученного по ранее заключенным договорам страхования жизни. Они касаются сохранения возможности применять "старый порядок" при определении налоговой базы по НДФЛ на страховые выплаты по договорам страхования жизни для договоров, заключенных ранее 2025 года.

"До 31 декабря 2024 года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только в части превышения, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России ("старый порядок"). С 2025 года такая налоговая преференция отменена", - объяснял Минфин.

Правительственными поправками также предлагается сохранить возможность применения "старого порядка" для заключенных до 31 декабря 2024 года включительно договоров страхования жизни сроком от 3 лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года, отмечали в ведомстве.

Кроме того, для договоров, срок действия которых превышает 5 лет, законопроектом предлагается предоставить возможность применить по выбору "старый порядок" или новый порядок, изложенный в законопроекте. А именно - освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, в размере до 30 млн. Но отношении данной альтернативы есть ряд условий, при которых такой выбор не допускаетс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу, предусмотрено законопроектом.

Разъяснения ВСС

Как уточнил агентству вице-президент ВСС Глеб Яковлев, комментируя законопроект с поправками к НК в отношении страхового рынка, "в целом изменения, предложенные правительством, касаются как страховых взносов, которые платят клиенты по долгосрочным договорам страхования жизни, так и дохода, который они получают по окончанию договора".

По его словам, "пороговые значения сроков договора страхования жизни, обеспечивающие получение льгот и определенные на I этапе в 5 лет и более, начиная с 2027 года, будут каждый год увеличиваться на один год, они составят 10 лет по долгосрочному договору с 2031 года. Например, в 2029 году, чтобы претендовать на налоговую льготу, договор страхования жизни нужно будет заключить минимум на 8 лет".

Важное нововведение - льготы по НДФЛ по договорам страхования жизни, которые аналогичны льготам по ИИС-3 и по программам долгосрочных сбережений (ПДС), считает Яковлев.

Согласно предложенным поправкам, по договорам страхования жизни сроком 5 лет и более страхователю можно будет получать налоговый вычет со взносов, уплаченных в текущем году, в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом следует понимать, что 400 тысяч рублей - "это единый суммарный лимит на сумму, с которой рассчитывается вычет для клиентов". "То есть это "одна корзина", где учитываются средства взноса клиента на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет - ИФ), суммы, уплаченные по программе долгосрочных сбережений (ПДС), а также взносы по договорам страхования жизни", уточнил вице-президент ВСС.

"При осуществлении выплат по риску "дожитие" по договору страхования жизни образующийся доход - разница между внесенными деньгами и полученной выплатой - освобождается от уплаты НДФЛ в пределах 30 млн рублей в год, но не более 30 млн рублей в год по одному договору", - продолжил Яковлев. Но здесь "действует ряд ограничений. К примеру, нельзя иметь более трех одновременно действующих договоров страхования жизни, иначе налоговая льгота не применится ни к одному из них".

Также "следует иметь в виду, что по договору, заключенному до 2025 года, данные льготы не применяются, если страховая премия (взнос по договору - ИФ) была увеличена после 30 июня 2024 года или если договором предусмотрено условие о возможности его продления".

Предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс "призваны стимулировать заключение и договоров страхования на длительный срок, обеспечивают вложение длинных денег в экономику страны", отметил вице-президент ВСС.

Как сообщалось, действовавшие до конца 2024 года налоговые льготы на страховые выплаты по договорам страхования жизни были отменены с 1 января 2025 года поправками в Налоговый кодекс, принятыми еще в середине прошлого года. Минфин разработал новые поправки, которые одобрило правительство, законопроект был внесен в Госдуму в мае этого года, он был рекомендован к рассмотрению в I чтении профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам 9 июня.