Минфин подготовил поправки о налоговом вычете на страховые взносы по договорам страхования жизни

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законодательные поправки о налоговом вычете в отношении страховых взносов по договорам страхования жизни, сообщило ведомство. Поправками предлагается выровнять условия налогообложения НДФЛ по "долгосрочным продуктам" и распространить их на договоры страхования жизни.

Таким образом, налоговый вычет будет осуществляться не с суммы 150 тыс. рублей, как это предусмотрено действующим порядком, а с суммы 400 тыс. рублей.

Поправками предлагается в отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, установить ставку НДФЛ в размере 13% (15%) в зависимости от суммы налоговых баз. "Таким образом, она сравняется со ставками, действующими в настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)", - говорится в сообщении.

Минфин предложил распространить возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни. Речь в том числе идет о договорах долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стали доступны для граждан с 1 января 2025 года.

При этом в составе поправок есть те, которых страховщики жизни давно ожидали. Они касаются сохранения возможности применять "старый порядок" при определении налоговой базы по НДФЛ на страховые выплаты по договорам страхования жизни для договоров, заключенных ранее 2025 года.

"До 31 декабря 2024 года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только в части превышения, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России (старый порядок). С 2025 года такая налоговая преференция отменена", - пояснил Минфин.

Поправками предлагается "сохранить возможность применения старого порядка для заключенных до 31 декабря 2024 года включительно договоров страхования жизни сроком от 3 лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года", уточняется в проекте поправок.

Кроме того, для договоров, срок действия которых превышает 5 лет, законопроектом предлагается "предоставить возможность применить по выбору старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, в размере до 30 млн рублей".

При этом изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года. Также изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, которыми было предусмотрено условие о возможности их продления.

Как сообщалось, российские страховщики получили право заключать договоры долевого страхования жизни с 1 января 2025 года, однако в условиях отсутствия принятых налоговых льгот для страхователей, как показал опрос участников рынка, проведенный "Интерфаксом", продажи полисов ДСЖ откладывались. Активные продажи ДСЖ начнутся во II квартале текущего года, рассчитывают страховщики жизни и Всероссийский союз страховщиков.