В Думу внесли поправки к Налоговому кодексу о льготах по программам долгосрочных сбережений

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 919131-8 с поправками в Налоговый кодекс о порядке налогообложения договоров долгосрочных сбережений.

Поправки вносят изменения в статьи 102 и 126 первой части и во вторую часть НК, которые направлены на "совершенствование налогового стимулирования инструментов для формирования долгосрочных сбережений".

Изменения коснутся двух сегментов финансового рынка и таких продуктов, как Программа долгосрочных сбережений (ПДС) и договоры долгосрочного страхования жизни. Поправки были одобрены правительством в ходе заседания в четверг.

В частности, согласно законопроекту, взносы работодателей по ПДС предлагается учитывать в составе расходов при налогообложении прибыли, а также не облагать их страховыми взносами. Взносы будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период.

Законопроектом также уточняется минимальный срок для получения налогового вычета в рамках ПДС.

При переводе средств со счета долгосрочных сбережений в рамках нового договора предлагается засчитывать срок действия старого договора.

В отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, предложено установить ставку НДФЛ в размере 13% или 15% (в зависимости от суммы налоговых баз).

"Таким образом, она сравняется со ставками, действующими в настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)", - объяснял Минфин.

Кроме того, поправками предлагается выровнять условия налогообложения НДФЛ по "долгосрочным продуктам" и распространить их на договоры страхования жизни. Поправки включают изменения, связанные с налоговым вычетом в отношении страховых взносов по договорам страхования жизни.

Таким образом, налоговый вычет будет осуществляться не с суммы 150 тысяч рублей, как это предусмотрено действующим порядком, а с суммы 400 тысяч рублей.

Возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан и на страховые взносы по договорам страхования жизни предусмотрена в том числе для договоров долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стали доступны для граждан с 1 января 2025 года.

При этом в составе поправок есть те, которые затрагивают порядок налогообложения по ранее заключенным договорам страхования жизни. Они касаются сохранения возможности применять "старый порядок" при определении налоговой базы по НДФЛ на страховые выплаты по договорам страхования жизни для договоров, заключенных ранее 2025 года.

"До 31 декабря 2024 года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только в части превышения, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России ("старый порядок"). С 2025 года такая налоговая преференция отменена", - отмечалось ранее в пояснениях Минфина РФ.

Правительственными поправками также предлагается сохранить возможность применения "старого порядка" для заключенных до 31 декабря 2024 года включительно договоров страхования жизни сроком от 3 лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года.

Кроме того, для договоров, срок действия которых превышает 5 лет, законопроектом предлагается предоставить возможность применить по выбору "старый порядок" или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, в размере до 30 млн рублей.

При этом изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года. Также изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, которыми было предусмотрено условие о возможности их продления.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

По данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Закон о долевом страховании жизни (ДСЖ) вступил в силу 1 января 2025 года, с этой же даты поправками в НК были отменены прежние льготы для страхователей по договорам страхования жизни. Принятие законодательных изменений в части налогообложения позволит страховщикам жизни ускорить запуск продаж массовых продаж полисов ДСЖ с инвестиционной составляющей во II квартале этого года.