В Думу скоро внесут законопроект о налоговых льготах для долгосрoчного страхования жизни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство может в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о налоговых льготах для приобретателей полисов долгосрочного страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщил "Интерфаксу" заместитель министра финансов Иван Чебесков.

"Законопроект уже разработан, он находится сейчас в правительстве. Надеемся, что в скором времени он будет внесен в Государственную думу", - сказал он.

Чебесков подтвердил агентству, что страховщики жизни войдут в состав участников финансового рынка, которым предстоит разрабатывать и реализовывать будущие программы долгосрочных семейных сбережений.

Президент Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить увеличение налогового вычета по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни до уровня налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений (то есть до 400 тысяч рублей в год).

Новых налоговых льгот для потребителей ожидают российские страховщики жизни с прошлого года после отмены принятыми поправками в Налоговый Кодекс ранее действовавших налоговых преференций на выплаты по договорам страхования жизни. Взамен Минфин анонсировал разработку нового льготного порядка.

Страховщикам жизни пришлось запускать в 2025 году новый, предусмотренный законом, вид инвестиционного страхования (ДСЖ) в отсутствие четкого понимания конфигурации будущих льгот для клиентов. В целом, согласно обсуждениям, предполагается, что налоговые льготы для полисов ДСЖ будут применяться для договоров от 5 лет и более, они будут строиться по аналогии со льготами для ИИС третьего типа.

Сейчас в России действует норма налогового вычета по НДФЛ по расходам на добровольное страхование жизни в пределах суммы 150 тысяч рублей в год. Вычет, как ожидается, будет увеличен до 400 тысяч рублей.

ДСЖ - новый долгосрочный инструмент с участием страхователей в инвестиционном доходе, договоры ДСЖ страховщики жизни получили право заключать с 1 января 2025 года, с этой же даты действуют минимальные требования к договорам ДСЖ, которые установил Банк России. Продажи полисов ДСЖ страховщики начали с марта этого года.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля 2025 года обеспечить создание еще одного нового финансового инструмента для семейных сбережений с налоговым вычетом в размере до 1 млн рублей в год.

Минфин вместе с Банком России по этому поручению прорабатывают принципы создания линейки новых инвестиционных инструментов - индивидуальных инвестиционных счетов, программы долгосрочных сбережений (ПДС) и долевого страхования жизни для семей.

Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев, в настоящее время в рабочем режиме "обсуждается участниками финансового рынка из разных его сегментов конфигурация возможных программ, варианты введения дополнительных льгот". Но эти обсуждения - в начальной стадии.