Три человека ранены из-за обстрелов и атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате обстрелов и атаки дрона ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг.

"В селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены двое. Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной тр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​авмой и касательным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, еще один мужчина ранен в селе Маломихайловка при ударе дрона по автомобилю. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в больницу. Медики проводят ему операцию.