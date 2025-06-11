Число пострадавших в Белгородской области из-за атак БПЛА 10 июня выросло до 9 человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еще трое пострадавших при ударах БПЛА 10 июня в Белгороде и поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"В Белгороде беспилотник атаковал здание заправки. Погиб один мирный житель. По уточненной информации, пять человек получили ранения. Пятый пострадавший позже самостоятельно обратился за медицинской помощью", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что одна из пострадавших женщин продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, ее состояние средней степени тяжести. Еще четыре человека проходят лечение амбулаторно.

Кроме того, до трех человек выросло число пострадавших в результате удара беспилотника по торговому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района.

"Сегодня утром в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратились еще двое: женщина и мужчина, у которых диагн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​остировали баротравмы. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что 10 июня беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде, погибла женщина. Еще троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Также стало известно, что при ударе БПЛА по торговому объекту в поселке Пролетарский 10 июня пострадала женщина, еще один мужчина получил ранения при обстреле ВСУ города Шебекино.

По данным губернатора, всего за минувшие сутки на населенные пункты Белгородской области были совершены атаки 41 украинского беспилотника и выпущено 77 боеприпасов в ходе 21 обстрела.

Воздушным атакам ВСУ подвергся 31 населенный пункт региона. Один человек погиб и девять пострадали. Повреждены 23 частных дома и один многоквартирный, 17 легковых и грузовых автомобилей, один автобус, линии электро- и газоснабжения, социальный и два коммерческих объекта.