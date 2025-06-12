Три человека ранены при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Белгородской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребенка после оказ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​ания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину - в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование.

В доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль.

Ранее в четверг Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате обстрелов и атаки дрона ВСУ в Шебекинском округе.