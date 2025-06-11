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Жертвами атак ВСУ с начала СВО и до конца 2024 г. стали 280 белгородцев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - С начала специальной военной операции и до конца прошлого года в Белгородской области от атак ВСУ погибли 280 человек, ранены - 1,8 тыс., сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, в 2024 году погибли 184 жителя области, ранены 1,4 тыс. белгородцев. "Этот год принес нам большое количество погибших и раненых мирных жителей. И самое страшное, что у нас погибли дети", - сказал губернатор в ходе отчета о результатах деятельности областного правительства перед депутатами облдумы в среду.

Как уточняется в материалах, подготовленных к ежегодному отчету губернатора, в 2024 году от атак ВСУ погибли 11 детей, ранены - 90. Всего с начала СВО и до конца 2024 года погибли 19 детей, ранены - 130.

С начала СВО до конца 2024 года в регионе было повреждено 32 тыс. жилых помещений: более 22 тыс. квартир и почти 10 тыс. частных домов. Повреждения получили 12 тыс. автомобилей.

Восстановлено за 2024 год 28,7 тыс. жилых объектов - 21 тыс. квартир и 7,7 тыс. частных домов, 11,3 тыс. автомобилей и 161 социальный объект. Всего с февраля 2022 года до начала 2025 года восстановлено более 38 тыс. домов и квартир, свыше 12 тыс. автомобилей, 227 соцобъектов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
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