БПЛА атаковали Белгородскую область более 10 тыс. раз в 2024 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники за прошедший год свыше 10 тыс. раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом Гладков рассказал в среду в ходе отчета перед депутатами облдумы о результатах деятельности областного правительства.

Как уточняется в материалах, подготовленных к ежегодному отчету губернатора, в 2024 году со стороны ВСУ было совершено, в частности, 4 829 обстрелов региона, 10 479 атак беспилотников, 1 024 случая детонации суббоеприпасов, диверсий.

"Прошлый год бы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​л тяжелым - катастрофическая ситуация продолжалась до апреля. Это был один из самых сложных периодов для нашей области", - подчеркнул Гладков.

Он отметил большое количество закрытых из-за оперативной обстановки населенных пунктов.

"Мы закрыли самое большое количество приграничных населенных пунктов с начала спецоперации - 27. Тысячи домов разрушены. Самые большие потери понес город Белгород - пострадало более 15 тыс. домов и квартир", - сказал Гладков.

По его информации, по итогам 2024 года в Белгородской области восстановили 28 тыс. поврежденных домов и квартир. На эти цели было выделено 1,7 млрд рублей.