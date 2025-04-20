Москалькова сообщила о воссоединении более 50 семей, разлученных из-за СВО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, которые были разлучены из-за специальной военной операции на Украине.

"За последние два года мы участвовали в соединении... 50 с лишним семей. И это все импульсы, которые даны президенту. Он постоянно нацеливает на то, чтобы не расчеловечиться, и чтобы гуманитарные коридоры работали", - сказала Москалькова журналистам.

Она также выразила благодарность главе государства за то, что в субботу состоялся большой обмен пленными.

"Сегодня состоялся большой обмен, 246 человек... Хочу сказать слова огромной благодарности президенту, который всегда участвует в возвращении наших пленных. И, конечно, министерству обороны, нашим спецслужбам, ФСБ, которые работают на то, чтобы диалог не прекращался, и люди, попавшие в плен, возвращались домой", - отметила омбудсмен.

Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву.

Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.