Вице-спикер Совфеда заявил, что израильском удару по Ирану нет оправдания

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Удар Израиля по Ирану не может быть оправдан, ответ Тегерана неизбежен, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

"И самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали", - отметил сенатор.

Он назвал произошедшее "тяжелой ночью для мира".

"Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения". На самом деле, ударов гораздо больше", - полагает Косачев.

В частности, по мнению сенатора, это еще и удар по ядерной безопасности, поскольку неизвестно, что будет с радиационным фоном в местах разрушения ядерных объектов.

Кроме того, отметил он, это "удар по перспективам урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем". "Никакого шестого раунда в Омане 15 июня, разумеется, не будет", - полагает Косач‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ев.

Также это "удар по МАГАТЭ, которая своей недавней антииранской резолюцией лишь подлила масла в огонь", а также по "взрывоопасной (не)стабильности в регионе, где мусульманские радикалы лишь радикализируются в отношении Израиля донельзя", считает сенатор.

Наконец, это удар по президенту США Дональду Трампу, "которому в преддверии завтрашних беспорядков в США придется теперь объясняться и по этому срыву очередной "сделки", выразил мнение Косачев.

"Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная - только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. В позиции мирового большинства больших сомнений нет. Большие сомнения - в позиции мирового меньшинства, того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным", - резюмировал сенатор.