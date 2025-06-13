Новый взрыв произошел на основном ядерном объекте Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На ключевом иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел новый взрыв, сообщает государственное телевидение Ирана.

"На предприятии по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан - ИФ) слышен новый взрыв", - говорится в сообщении.

Иранское телевидение также публикует кадры с клубами черного дыма, поднимающегося над предприятием.

В ночь на пятницу Израиль‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ атаковал в том числе ядерные объекты Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

Нетаньяху уточнил, что ударам подверглись объект по обогащению урана в Натанзе, ученые-ядерщики, "работающие над созданием бомбы", центр иранской программы создания баллистических ракет.