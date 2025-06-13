Начальник генштаба ВС Ирана и ученые-ядерщики могли стать жертвами атаки Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате израильских ударов по Ирану могли погибнуть начальник генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери, а также ведущие ученые-ядерщики, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль считает, что начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и ведущие ученые-ядерщики были ликвидированы в ходе первых ударов ЦАХАЛ по Ирану", - говорится ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌в сообщении.

Источник отметил, что "вероятность того, что они погибли, возрастает".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о превентивных ударах по ядерным объектам Ирана.

"Десятки самолетов ВВС Ирана завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.