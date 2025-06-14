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Минпросвещения заявило о готовности к работе всех детских лагерей Анапы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Детские лагеря Анапы полностью подготовлены к приему детей в летнюю оздоровительную кампанию, в виду временного ограничения на купание в Черном море для отдыхающих организованы альтернативные досуговые программы, сообщили в субботу в Минпросвещения РФ.

"Все детские лагеря в Анапе (Краснодарский край) при строгом соблюдении санитарных норм полностью подготовлены к приему ребят в летнюю оздоровительную кампанию. Ввиду временного ограничения на купание в Черном море для отдыхающих организованы альтернативные досуговые программы с использованием бассейнов, а пляжные зоны ежедневно проверяются на предмет загрязнения", - сказали журналистам в ведомстве.

Как уточнил директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорь Юргин, все детские лагеря Анапы про‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​шли необходимые проверки, соответствуют санитарным нормам. По его словам, в лагерях уже отдыхают 9,5 тыс. детей.

Разлив мазута в Керченском проливе

Директор Всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев уточнил, что на данный момент контролирующие органы не дали разрешения на купание в Черном море по всему Анапскому району, включая акваторию ВДЦ.

"В центре мы подготовились к такому сценарию на летний период: было перестроено расписание для детей с целью замены морских купаний на использование нашего большого бассейна. В остальном образовательный процесс идет в штатном режиме. Наши специалисты Службы мониторинга и контроля также ежедневно проводят осмотр пляжной территории на предмет загрязнения. С начала года выбросов нами не обнаружено. Однако пока нет официального разрешения от Роспотребнадзора на купание детей в море, мы намерены использовать бассейн", - привели его слова в министерстве.

Минпросвещения РФ Краснодарский край Анапа Черное море
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