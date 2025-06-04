РСТ призвал власти Анапы не возлагать на отели работу по ограничению доступа к пляжам

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили администрацию Анапы пересмотреть решение об ограничении посещения пляжей курорта, а также требование к отельерам организовать работу по реализации этой меры.

"Администрация города-курорта опубликовала постановление №1213 за подписью мэра города "Об отдельных мероприятиях по защите населения от чрезвычайной ситуации...". В нем, в частности, говорится, что отели и санатории, имеющие собственные пляжи, обязаны "организовать работу по ограничению посещения пляжной территории, проведению информационной работы для населения о введенных ограничениях и запрете купания, обеспечить работу мониторинговых групп и спасательных постов". Российский союз туриндустрии выражает озабоченность по поводу такого решения", - говорится в сообщении РСТ.

Как подчеркивают в объединении, отели и санатории не обладают ни ресурсами, ни полномочиями для строгого ограничения доступа к пляжам.

"Кроме того, в настоящее время турпоток в Анапе и без того снижен из-за запрета на купание, а новые ограничительные меры могут усугубить ситуацию, поскольку не позволяют даже просто отдыхать и загорать у моря. Ограничение доступа к береговой линии может вызвать законное недовольство гостей курорта. Кроме того, возложение на средства размещения обязанностей по ограничению доступа на пляжи создает для бизнеса дополнительные проблемы. Предприятия отрасли, и без того находящиеся в сложном положении, будут вынуждены нести дополнительные расходы на организацию контроля, одновременно рискуя своей репутацией в глазах туристов", - отмечают в РСТ.

В союзе подчеркивают, что отели и санатории готовы информировать гостей о рекомендациях властей, однако возложение на них функций по ограничению доступа противоречит принципам гостеприимства.

"Если ограничения действительно необходимы, это должно осуществляться силами городской администрации, специалистами в сфере охраны объектов, а не с помощью турбизнеса, который сейчас как никогда нуждается в поддержке. РСТ призывает власти Анапы пересмотреть механизм реализации ограничительных мер и предложить дополнительные меры поддержки для предприятий туриндустрии в текущей ситуации", - говорится в заявлении объединения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.