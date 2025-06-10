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Более 1,1 тыс. тонн грунта с мазутом собрали со дна Черного моря на Кубани

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Водолазы МЧС с начала проведения работ собрали со дна Черного моря в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края более 9,6 тыс. мешков грунта с мазутом, сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Виктор Зимин.

"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района водолазными группами МЧС России собрано более 1,1 тыс. тонн песка с мазутом, из них ручным способом - более 9,6 тыс. мешков весом около 480 тонн", - сказал Зимин.

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Он отметил, что водолазные работы по очистке дна в районе причала Витязево и пляжа "Джемете" завершены. В настоящее время специалисты очищают дно берега возле реки Можепсин.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 10 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Черное море
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