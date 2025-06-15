Минтруд сообщил о первых рейтингах трудоустройства выпускников колледжей и вузов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первые рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов впервые опубликованы на портале "Работа России", сообщила в воскресенье пресс-служба Минтруда.

"Рейтинги призваны помочь абитуриентам объективно оценить перспективы на рынке труда, а вузам и колледжам дать возможность увидеть данные по всем образовательным организациям по своему направлению и заимствовать успешные практики", - говорится в сообщении.

Планируется, что рейтинги будут обновляться ежегодно до 1 апреля.

"Рейтинги составлены по поручению президента России на основе данных государственных информационных систем. Они не оценивают образовательные организации, а демонстрируют лишь уровень трудоустройства выпускников на второй год после завершения обучения на основе объективных данных - сведений о трудоустройстве и уровне заработных плат", - приводятся в сообщении слова замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина.

По данным министерства, в общей сложности сформирован 81 рейтинг. Рейтинги вузов формировались по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, н‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ауки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура.

Если вуз готовит студентов по нескольким направлениям, он будет присутствовать в разных рейтингах.

"Национальные рейтинги по трудоустройству выпускников - не интегральная оценка вуза или колледжа с позиции "хороший/плохой". Это оценка вклада в российский рынок труда, показатель, насколько выпускники образовательных организаций востребованы работодателями по сравнению с другими, кто учился по тому же направлению подготовки", - заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Минтруда, позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей, которые будут иметь одинаковый вес: доля трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска и медианная заработная плата выпускников на второй год после выпуска. Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора. Они дополняются сведениями Социального фонда о занятости и заработной плате, получаемых пособиях, инвалидности и другими данными. В расчете используются данные о работе по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также сведения об индивидуальной предпринимательской деятельности.