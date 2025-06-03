Минобрнауки сообщило, что от 15% до 40% студентов не завершают обучение в вузах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России от 15% до 40% студентов по различным специальностям не завершают обучение в вузах, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"За годы обучения по разным направлениям специальности от 15 до 32%, а где-то до 40% у нас отсеивается. Больше всего потому, что (студенты - ИФ) не способны учиться. Поэтому у нас огромный запрос в системе общего образования. Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественно-научного образования и гуманитарного, конечно, оно выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты, но очень важна еще мотивация", - сказал он на форуме "HRexpo pro людей" во вторник.

Замминистра отметил, что в новой системе образования планируется "увеличение практической подготовки". "Вот там гибкость, максимальная адаптация под будущую профессию, и здесь же возможность получения дополнительных квалификаций во время обучения, возможность совмещения квалификаций, междисциплинарные программы", - пояснил Афанасьев.

"И, конечно, здесь очень важно, (...) это вектор на эффективное качественное трудоустройство. С учетом огромного дефицита кадров на рынке труда, конечно, ценность каждого выпускника повышается", - добавил он.