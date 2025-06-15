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Что произошло за день: воскресенье, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян. По данным СМИ, Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары. Посредниками выступают Оман и Катар, также усилия по достижению прекращения огня предпринимает без огласки Саудовская Аравия. Кроме того сообщалось, что Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации, однако Тегеран это опровергает. Между тем, в Иране сообщили об аресте двух агентов израильской разведки "Моссада", а КСИР объявил о гибели при налетах еще семерых высокопоставленных военных. Израиль также нанес удары по объектам оборонной и энергетической промышленности Ирана.

- Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Израиль и Иран, а туристам воздержаться от поездок в эти страны. Посольство России в Израиле открыло дополнительную горячую линию в связи с большим числом обращений.

- Один человек погиб и 13 пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки дрона упа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ли на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Возбуждено уголовное дело.

- Владимир Путин заявил о важности традиционных ценностей для сохранения идентичности и государственности РФ. Президент отметил, что многие в Европе и США поддерживают позицию России о необходимости их сохранения.

- Россия передала Украине 1200 тел погибших военных согласно стамбульским договоренностям, с украинской стороны не было передано ни одного.

- Опубликованы первые рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Они размещены на портале "Работа России". Планируется, что рейтинги будут обновляться ежегодно до 1 апреля.

- Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии по футболу. В этой должности итальянец сменил Лучано Спаллетти.

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