Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль и Иран

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Израиль и Иран, а туристам воздержаться от поездок в эти страны.

Как говорится в его сообщении, Минэкономразвития "информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Исламской Республике Иран и Израиле".

Ведомство в связи с этим рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Иран, Израиль до нормализации обстановки, а также в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

Российским гражданами ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Иран и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Израиль в туристических целях до нормализации обстановки.

"Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", - сообщает министерство.

Кроме того, региональным органам власти в сфере туризма рекомендовано в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Как напомнили в Минэкономразвития, в соответствии со статьями 10, 14 Закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

В минувшую пятницу МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Иран и Израиль "в связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке".