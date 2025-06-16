РСТ отметил, что ситуация с задержками и отменами рейсов в ОАЭ нормализуется

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с задержками и отменами рейсов в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов начала нормализовываться, бронирования туров в страну есть, но на удаленные даты, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"Авиакомпании ОАЭ начали постепенно восстанавливать расписание. Туроператоры за свой счет размещают в отелях не вылетевших вовремя россиян, а только собирающимся на отдых предлагают заменить даты вылета, направление или вернуть деньги", - говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов больше всего проблем создала отменившая рейсы авиакомпания Air Arabia - низкобюджетный перевозчик, базирующийся в аэропорту эмирата Шарджа.

"Впрочем, на их рейсах у нас всего несколько человек. Наши туристы в целом не сильно пострадали от сложившейся ситуации, так как у нас блочная перевозка на Emirates и Etihad Airways - их самолеты, хоть и с задержками, но летают. Перевозчики сейчас вынуждены облетать воздушное пространство Ирана, что увеличивает путь на 1-2 часа. Соответственно у широкофюзеляжных бортов есть ресурс - просто надо залить больше топлива, а вот авиакомпании с узкофюзеляжным флотом принимают решение не летать. Но это чисто техническое, а не политическое решение", - цитирует его РСТ.

По словам Арутюнова, у туроператора есть застрявшие туристы с билетами на Flydubai, отменившей 22 рейса в Дубай из 10 российских регионов на 13 и 14 июня. Им помогли с продлением размещения. Сейчас перевозчик уже восстанавливает полетную программу, оперативно меняя борта на более емкие.

"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Эмираты продолжают бронировать на дальние даты. Хорошо, что сейчас в ОАЭ не самый высокий туристический сезон, там довольно жарко. Больше проблем возникает с транзитными рейсами на те же Мальдивы, куда сейчас активно летают туристы. Надеюсь, что ситуация мирно разрешится в ближайшие неделю-полторы", - говорит Арутюнов.

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян сообщил, что большая часть перевозки туроператора сосредоточена на блоках Emirates и Flydubai.

"Эти авиакомпании постепенно восстанавливают расписание, поэтому основную часть туристов мы вывезли. Но у нас есть транзитные туристы, которые должны были возвращаться на Air Arabia из Таиланда, Малайзии, с Мальдив, и здесь ситуация хуже. На мой взгляд, перевозчик отреагировал не очень адекватно, полностью отменив рейсы и не взяв на себя отправку пассажиров через третьи страны, как обязаны были сделать по Монреальской конвенции. Мы размещаем туристов за свой счет в наших гостиницах", - сказал он.

В компании Anex туристам, рейс которых был отменен, предлагают перебронировать поездку на другие даты, альтернативные направления или возвращают денежные средства.

"Туристам, находящимся на курортах, на время ожидания рейса предоставляем проживание", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.

Всего, по информации РСТ, задержки рейсов в ОАЭ и через эту страну коснулись порядка 10 тыс. российских туристов. Они связаны с обострением 13 июня конфликта между Ираном и Израилем. Обе стороны обменялись ракетными ударами, что привело к закрытию части аэропортов и отменам полетов многих авиакомпаний.