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Песков не знает о решении провести полную эвакуацию россиян из Ирана и Израиля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о решении провести полную эвакуацию россиян из Ирана и Израиля.

"Мне неизвестно о решениях о полной эвакуации на данный момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "все необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации".

"По со‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ответствующим каналам осуществляются контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представить угрозу для здоровья и жизни граждан РФ", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что часть российских граждан вывезена из Ирана через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.


Хроника 13 – 16 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дмитрий Песков Израиль Иран
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