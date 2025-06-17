Песков заявил о круглосуточной работе по эвакуации россиян из Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Работа по эвакуации россиян из Ирана происходит круглосуточно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта работа продолжается круглосуточно. Посольство об‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ладает всеми цифрами тех граждан, которые были в кругу внимания посольства, знает, сколько их, кто желает эвакуироваться", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, посольство России в Тегеране проводит большую координационную работу и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​"очень тщательно отслеживает наших граждан, с тем чтобы ничто не представляло для них угрозу".

"И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, - для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Доставка (эвакуируемых - ИФ) осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанские наши друзья также предоставляют все максимально благоприятные условия, за что мы им очень признательны", - отметил Песков.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.



