АТОР рассчитывает на улучшение ситуации с авиарейсами в ближайшие дни

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с задержками и отменами авиарейсов, возникшая на фоне обострения ирано-израильского конфликта, может стабилизироваться в ближайшие несколько дней, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке произошел транспортный коллапс и изменение полетных маршрутов. Мгновенно эта ситуация разрешиться не может, это занимает некоторое время. Мы три дня испытывали проблемы с авиарейсами, и, по состоянию на понедельник, часть авиакомпаний начали осуществлять рейсы, привозить тех, кто просидел два лишних дня в ожидании. Я думаю, что в течение ближайших нескольких дней, если ничего не случится дополнительного, расписание начнет восстанавливаться в том объеме, в котором позволят изменение полетных маршрутов", - сказала она в эфире телеканала РБК.

Ломидзе уточнила, что речь идет более чем о 20 рейсах в день российских и иностранных авиакомпаний из разных городов России.

По словам эксперта, российским туристам, планирующим отпуск за границей в ближайшее время, следует учитывать ситуацию с рейсами. Организованные путешественники своевременно получают всю информацию от туроператоров.

"Туристы могут поменять направление, сдать авиабилеты, и все авиакомпании в данной ситуации возвращают средства в полном объеме, независимо от тарифа. Если какой-то перевозчик отказывается возвращать деньги, то это повод обратиться в Роспотребнадзор", - сказала она.

Что касается самостоятельных туристов, то у них заключен договор непосредственно с поставщиками услуг.

"То есть вопрос, касающийся авиарейса, решается с авиакомпанией. Если задержка рейса больше чем на 12 часов, то по международным правилам авиакомпании предоставляют размещение. Что касается обмена денег и питания, то с этим турист разбирается самостоятельно, но можно попробовать обратиться за помощью в российское консульство за рубежом", - добавила исполнительный директор АТОР.

Также Ломидзе призвала российских туристов за рубежом обеспечить себе стабильную связь и интернет, чтобы иметь доступ как к новой информации, так и к дополнительным возможностям, например, продлению действия страховки.

В связи с резким обострением ирано-израильского конфликта и закрытием воздушного пространства этих стран начались отмены и задержки рейсов в аэропортах соседних государств, в том числе ОАЭ. В результате пострадали не только те российские туристы, которые должны были вылетать в Эмираты или оттуда, но и транзитные туристы, летящие через аэропорты ОАЭ в третьи страны. Их общее количество оценивается в 10 тыс. человек.

МИД РФ 13 июня призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Вслед за ним Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.