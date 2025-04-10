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В Стамбуле завершен очередной раунд российско-американских консультаций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Делегации России и США завершили переговоры в Стамбуле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Второй раунд российско-американских консультаций стартовал утром в четверг, российскую делегацию возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Ранее Захарова заявляла, что на переговорах "будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран".

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что консультации будут "исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений".

"Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах", - сказал он журналистам.

В свою очередь, во вторник представитель Госдепа Тамми Брюс отметила, что украинская тема "не стоит на повестке" этой встречи. Также, по словам Брюс, делегации не будут затрагивать политические темы и вопросы, связанные с безопасностью.

Первый раунд переговоров в аналогичном формате состоялся в конце февраля в Стамбуле. По оценке российской стороны, изложенной в сообщении на сайте МИД РФ, консультации прошли в содержательном ключе, и стороны условились продолжить диалог по данному каналу. На Смоленской площади подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - подчеркнули в МИД России.

Кроме того, в ходе первого раунда, по сообщению МИД, "затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов".

Российское внешнеполитическое ведомство также сообщило, что в ходе консультаций "американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения".

МИД РФ Мария Захарова США Стамбул
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