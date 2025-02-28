Поиск

МИД России отметил содержательный и деловой характер консультаций РФ-США в Стамбуле

Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в содержательном ключе, стороны условились продолжить диалог по данному каналу, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - подчеркнули в МИД России.

"Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

РФ США Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Трамп готов Путину "доверять, но проверять"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе348 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });