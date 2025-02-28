МИД России отметил содержательный и деловой характер консультаций РФ-США в Стамбуле

Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в содержательном ключе, стороны условились продолжить диалог по данному каналу, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - подчеркнули в МИД России.

"Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.