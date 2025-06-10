Рябков считает, что третий раунд консультаций РФ-США состоится скоро. Обобщение

Сергей Рябков Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Третий раунд консультаций РФ - США по устранению раздражителей состоится очень скоро, однако конкретной даты пока нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Двусторонняя проблематика - здесь тоже есть движение. Мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям, пока ещё рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков журналистам в Сочи.

Возможные темы переговоров

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что есть "целый комплекс вопросов: более трудных и более лёгких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но сравнивая один с другим, можно сказать, условно говоря, что с визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает - трудности нас только мобилизуют: мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере, и на те предложения, которые отражены в "дорожной карте", переданной американцам по вопросу о возвращении нам незаконно конфискованных объектов дипнедвижимости в США", - сказал Рябков.

"Третье направление работы в соответствии с указанием руководства - это международная тематика. Здесь тоже есть свои крупные сюжеты: Ближний Восток, безусловно, дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - добавил замглавы МИД РФ.

Говоря о энергетическом сотрудничестве с Вашингтоном, Рябков отметил, что без диалога с США выработать решение по остающемуся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) американскому ядерному топливу не удастся.

"ЗАЭС - это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами. Гендиректор госкорпорации, как я понимаю, высказал мнение, что с учётом обстоятельств, а именно, продолжительного периода, когда на этом объекте предпринимались попытки "заместить" топливные сборки российского производства на американские, возникает целый ряд вопросов, в том числе, и юридического свойства: как быть с находящимся на этом объекте свежим топливом американского производства?" - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Соответственно, без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, это очевидный для всех факт".

"Насчёт присутствия (американских специалистов на ЗАЭС - ИФ) или неприсутствия - это вопрос вторичный, он технический, и не надо политизировать эту тему. Здесь все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", - добавил Рябков.

Озабоченности Москвы

Замминистра сообщил, что "после каждого телефонного разговора (лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ИФ) мы получаем соответствующие указания, они носят характер в ряде случаев директив прямого действия, в ряде случаев мы фокусируемся на тех направлениях работы, которые определены".

"Набор вопросов повышения ответственности наших партнёров за рубежом и США прежде всего с точки зрения воздействия на Киев - в интересах выхода на урегулирование с учётом тех изменений, которые происходят на земле и с учётом тех базовых установок, которые дал президент, и которые отражены в меморандуме, переданном украинской делегации в Стамбуле 2-го числа", - отметил Рябков.

Между тем замглавы российского МИД, выступая на открытии V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", заявил, что подписание президентом Трампом указа о повышении безопасности биоисследований - шаг в правильном направлении. "Рассматриваем усилия нынешней американской администрации по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении. Он свидетельствует об определённой корректировке подходов к вопросам биобезопасности", - сказал Рябков.

"Подписание президентом США Дональдом Трампом 5 мая указа о повышении безопасности биоисследований, который предусматривает прекращение финансирования из государственного бюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории, по сути означает признание Вашингтоном факта проведения соответствующих исследований в различных регионах мира и в непосредственной близости от российских границ", - почеркнул замминистра.

При этом он констатировал, что "объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой США военно-биологической деятельности за пределами национальной территории". "В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии американского военного ведомства и связанных с ним организаций будет продолжено. Документ не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии со стандартами США", - сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул: "Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), сохраняются и требуют должной реакции мирового сообщества".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на "Форуме будущего - 2050", что Москва готова к возобновлению диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным. "Есть желание у администрации Трампа восстановить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров о стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока ещё надо принять дополнительные усилия", - сказал министр.