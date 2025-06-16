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В РФ с 2026 г. будут проводить детский чемпионат пилотирования дронов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей в возрасте от семи лет "Пилоты будущего" будет проводиться в РФ с 2026 года.

Его организацией займется "Движение первых" и Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов), а финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.

Соответствующее поручение утвердил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых", сообщает телеграм-канал Кремля в понедельник.

Министерству спорта совместно с Федерацией гонок дронов поручено представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет, а также обеспечить возможность присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "гонки дронов (беспилотных воздушных судов)".

Согласно другому поручению, во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в целях формирования единой воспитательной среды вводится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Методическое обеспечение и сопровождение деятельности регионов в связи с введением новой должности будет организовано при участии министерства просвещения и Российского детско-юношеского центра.

Полный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых" опубликован на сайте Кремля.

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