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Росавиация потребовала от египетской AlMasria минимизировать задержки рейсов

Росавиация потребовала от египетской AlMasria минимизировать задержки рейсов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Египетский чартерный перевозчик AlMasria Universal Airlines к 1 августа должен наладить регулярность выполнения полетов в РФ, иначе ему будет отказано в чартерной программе в предстоящем зимнем расписании, сообщила Росавиация.

Такое условие глава ведомства Дмитрий Ядров поставил перед генеральным директором AlMasria Шерин Фарид.

"Практически каждый второй рейс авиакомпании выполняется с задержкой. Такое отношение к пассажирам недопустимо. Необходимо кардинально и в сжатые сроки из‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​менить ваши подходы к планированию операционной деятельности", - сказал Ядров, которого цитирует пресс-служба.

Регулярность выполнения рейсов AlMasria будет восстановлена в течение двух недель, отчет с результатами работы будет представлен в Росавиацию, сказала Фарид.

По данным Росавиации, в период с 1 по 14 июня AlMasria выполнила 213 рейсов на российском направлении, из них с задержкой более двух часов - 86 (более 40% от общего количества). Самая длительная задержка составила более 37 часов.

Росавиация AlMasria
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