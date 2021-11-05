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Около 10 авиарейсов задержали в аэропорту Краснодара из-за тумана

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Прилет семи рейсов задержан из-за тумана в аэропорту Краснодара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла в пятницу.

Как рассказал представитель пресс-службы, задержаны рейсы из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30.

Он добавил, что рейс авиакомпании AlMasria (частная египетская авиакомпания - ИФ) из Шарм-эль-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Также по метеоусловиям аэропорта Воронежа отменен вылет рейса из Краснодара.

По его словам, также задержан вылет еще трех рейсов.

Собеседник агентства отметил, что накануне вечером в аэропорту Краснодара были введены "процедуры в условиях ограниченной видимости", в связи с усилением тумана. Видимость на территории аэродрома 200 м, что ниже категории, допустимой для приема воздушных судов, сертифицированной в аэропорту.

Краснодар

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