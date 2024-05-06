Российские туристы застряли в аэропорту Хургады

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотни пассажиров застряли в аэропорту Хургады в Египте из-за задержки рейсов авиакомпании AlMasria, аналогичная ситуация с вылетами рейсов из Москвы на египетский курорт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Москве почти на сутки задержан рейс авиакомпании AlMasria в Хургаду. В ожидании вылета находятся сотни пассажиров. Минувшей ночью из Хургады в Москву были задержаны два рейса авиакомпании AlMasria UJ 603 и UJ 601, первый из которых вылетел с опозданием почти на сутки. О причинах задержки рейсов в AlMasria не сообщают", - говорится в сообщении АТОР в телеграм-канале.

Согласно табло аэропорта "Шереметьево", рейс UJ 602 должен был вылететь в Хургаду в 6:55 6 мая, однако сейчас вылет задержан до 1:00 7 мая. Кроме того, с существенной задержкой - почти на 9 часов вылетел рейс UJ 604 в Хургаду: он должен был отправиться в 1:45 6 мая, а вылетел только в 11:09.

В АТОР добавили, что отправили запросы туроператорам об организованных туристах, которых коснулась задержка рейсов.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в ожидании вылета в Хургаде застряли порядка 300 российских туристов, лишь часть из них смогла вылететь в Москву позднее.