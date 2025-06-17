Что случилось этой ночью: вторник, 17 июня

Трамп призвал к эвакуации из Тегерана, НПЗ в Хайфе приостановил работу после ракетного обстрела, "Челси" обыграл "Лос-Анджелес"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке и поручил своей команде добиться встречи с иранскими представителями. Трамп также призвал всех незамедлительно покинуть Тегеран.

- Главы МИД арабских и исламских стран подписали совместное заявление, призывающее Израиль к прекращению боевых действий против Ирана.

- Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе приостановил работу после иранского ракетного обстрела. Серьезные повреждения получила электростанция, снабжающая энергией НПЗ.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших на столицу.

- Росавиация потребовала от египетской AlMasria к 1 августа наладить регулярность выполнения полетов в РФ, иначе ей будет отказано в чартерной программе в предстоящем зимнем расписании.

- Футболисты "Челси" со счетом 2:0 победили "Лос-Анджелес" в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди клубов.