51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью за 3,5 часа

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили 51 украинский дрон над территорией Белгородской области за последние 3,5 часа, сообщили в Минобороны РФ.

"16 июня в период с 20:0‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​0 до 23:30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при детонации украинского дрона в Шебекинском округе пострадала мирная жительница.