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МИД КНР сообщает об эвакуации своих граждан из Ирана и Израиля

Иран покидают индийские студенты, Словакия и Чехия вывозят европейцев из Израиля

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В МИД КНР во вторник заявили, что прилагают усилия, чтобы безопасно эвакуировать сограждан, находящихся в зоне ирано-израильского конфликта.

"Посольства и консульства Китая в Иране и Израиле немедленно задействовали механизмы экстренной консульской защиты (...), опубликовали инструкции о мерах предосторожности и экстренной эвакуации, а также активно оказывали помощь в эвакуации китайских граждан", - передаёт Global Times слова представителя МИД Китая Го Цзякуня.

Го Цзякунь отметил, что некоторые граждане КНР уже благополучно перебрались в соседние страны.

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По информации телеканала "Аль-Арабийя", Индия также призвала своих граждан покинуть Иран. В МИД заявили, что большинство индийских студентов, обучающихся в Тегеране, уже покинули страну.

Индийских граждан, находящихся в Израиле, Дели призвал "сохранять бдительность".

Кроме того, по данным западных СМИ, накануне вечером в Словакию прибыл эвакуационный рейс из Израиля с 73 пассажирами, в том числе 25 словацкими туристами, а также 15 гражданами Польши, 14 - Чехии и девятью австрийцами.

В свою очередь Чехия вывезла из Израиля 66 человек. Власти Польши заявили, что намерены эвакуировать 200 своих граждан из Израиля через Иорданию.

Во вторник в правительстве Японии заявили, что изучают различные варианты с вызовом японцев с Ближнего Востока. В Таиланде также сообщили, что военные готовят самолеты для переправки домой таиландских подданных из Ирана и Израиля. По данным СМИ, в настоящий момент в Израиле находятся 40 тыс. таиландцев, в основном занятых в сельском хозяйстве, и еще 300 человек остаются в Иране.

КНР Иран Израиль Чехия Словакия
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