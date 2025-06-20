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В Кремле заявили о готовности помочь Самвелу Карапетяну как гражданину РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом в Армении владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, будут готовы оказать ему всю необходимую помощь как гражданину РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам.

"При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Самвелу Карапетяну", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщалось, суд в Ереване арестовал предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

Дмитрий Песков Самвел Карапетян
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