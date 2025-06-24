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Арестованного в Ереване главу ГК "Ташир" перевели в учреждение Службы нацбезопасности

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Арестованный в Ереване российский предприниматель армянского происхождения, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян переведен в уголовно-исполнительное учреждение "Кентрон" Службы национальной безопасности Армении.

"Самвел Карапетян переведен из уголовно-исполнительного учреждения "Армавир" в уголовно-исполнительное учреждение "Кентрон" Службы национальной безопасности", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Нона Навикян.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер Армении.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Во вторник Пашинян написал в своем телеграм-канале, что план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов. "Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении", - отметил он.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая армянский премьер выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 июня, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с арестом Карапетяна. "Безусловно, мы следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам.

"При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Самвелу Карапетяну", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

Армения Ташир Самвел Карапетян Служба нацбезопасности Армении
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