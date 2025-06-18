Ереван направил ноту Москве из-за высказываний по делу бизнесмена Карапетяна

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в парламенте в среду.

По его словам, в Армении считают прозвучавшие в адрес страны заявления в российских СМИ, а также политиками и законодателями не только противоречащими традиционной дружбе Армения-Россия, "а также правовым документам, регулирующим эту дружбу, но и прямым открытым и вмешательством во внутренние дела Армении и посягательством на наш суверенитет и демократию".

Министр сообщил, что Ереван проинформировал об этом российских коллег. "Думаю, что к этому часу официальная нота уже дошла до адресата", - отметил Мирзоян.

В Ереване главу ГК "Ташир" Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд рассматривает ходатайство Следственного комитета Армении о его аресте.

Вечером во вторник дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

В интервью журналистам в среду армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер Армении.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.