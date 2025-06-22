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МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона подтверждает визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров", - сообщила Захарова журналистам.

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Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в понедельник рассчитывает провести переговоры с российским руководством.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

Аракчи после ударов заявил, что Израиль и США лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме.

Иран МИД РФ Мария Захарова Аббас Аракчи
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