Апелляция оставила в силе запрет на выезд из РФ экс-бенефициару "Домодедово" Каменщику

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который отказался удовлетворять требование экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика признать незаконным временное ограничение на его выезд из РФ.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в решении суда в картотеке арбитражных дел.

Ранее Каменщик подал иск с соответствующими требованиями в Арбитражный суд Московской области. На заседании в апреле суд счел, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Такое же решение он вынес по заявлению Валерия Когана, который в последних раскрытых данных фигурировал как глава набсовета "Домодедово", а по многолетним и неоднократно опровергаемым слухам являлся совладельцем аэропорта.

Запрет на выезд Каменщика и Когана наложен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о передаче аэропорта "Домодедово" государству. Этот иск был подан в Арбитражный суд Московской области в конце января, в нем утверждалось, что Каменщик и Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 17 июня иск был полностью удовлетворен, а 19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. 20 июня Каменщик подал апелляционную жалобу на решение суда. Также, согласно данным картотеки, от него и Когана поступили ходатайства об отмене обеспечительных мер (каких именно, не уточняется, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме).

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9% до 4,2 млн человек.