Поиск

Апелляция оставила в силе запрет на выезд из РФ экс-бенефициару "Домодедово" Каменщику

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который отказался удовлетворять требование экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика признать незаконным временное ограничение на его выезд из РФ.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в решении суда в картотеке арбитражных дел.

Ранее Каменщик подал иск с соответствующими требованиями в Арбитражный суд Московской области. На заседании в апреле суд счел, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Такое же решение он вынес по заявлению Валерия Когана, который в последних раскрытых данных фигурировал как глава набсовета "Домодедово", а по многолетним и неоднократно опровергаемым слухам являлся совладельцем аэропорта.

Запрет на выезд Каменщика и Когана наложен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о передаче аэропорта "Домодедово" государству. Этот иск был подан в Арбитражный суд Московской области в конце января, в нем утверждалось, что Каменщик и Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 17 июня иск был полностью удовлетворен, а 19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. 20 июня Каменщик подал апелляционную жалобу на решение суда. Также, согласно данным картотеки, от него и Когана поступили ходатайства об отмене обеспечительных мер (каких именно, не уточняется, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме).

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9% до 4,2 млн человек.

Домодедово Дмитрий Каменщик Валерий Коган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%
Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Что произошло за день: вторник, 24 июня

РФ прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о русификации названий новостроек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6605 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана382 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });