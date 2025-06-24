В Запорожье частично нарушена подача электричества из-за обстрела энергетической инфраструктуры

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области частично нарушено после обстрела энергетической инфраструктуры со стороны ВСУ, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что повреждения получили несколько энергообъектов. На месте работают специалисты, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Данная атака стала пятой в Запорожской области с начала месяца, которая привела отключению электроснабжения на территории региона.