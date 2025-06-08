Подачу электричества возобновили в Запорожской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области, нарушенное в воскресенье из-за украинского обстрела, полностью восстановлено, сообщили в Минэнерго региона.

"Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории нашей области", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее в воскресенье глава региона Евгений Балицкий сообщил, что несколько муниципалитетов региона были обесточены в результате обстрела со стороны Украины.

За минувшую неделю область трижды оставалась без света. Предыдущие два раза это произошло в результате массированных атак со стороны ВСУ - в ночь на 3 и на 5 июня.