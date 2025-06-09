Балицкий сообщил об отключении электроэнергии на всей территории Запорожской области

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запорожская область вновь полностью обесточена, причиной стал урон, нанесенный энергосистеме предыдущими обстрелами, сообщил в Telegram губернатор региона Евгений Балицкий.

"Временное отключение электроэнергии на всей территории региона (...) К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области", - написал он.

О новых атаках на энергетическую инфраструктуру региона не сообщалось, но за минувшую неделю она трижды подвергалась обстрелам - в ночь на 3 июня, в ночь на 5 июня и вечером 8 июня.

Балицкий сообщил, что электроснабжение восстанавливают поэтапно.

Вскоре в Минэнерго региона сообщили, что специалисты завершили аварийные работы для восстановления подачи электроснабжения в Запорожской области, абонентов начали поэтапно подключать к сети.