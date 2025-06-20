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Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки дронов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Часть Запорожской области осталась без электроснабжения из-за атаки дронов ВСУ на энергетический объект, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.

"Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по одному из энергетических объектов. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что электроснабжение отсутствует частично в Мелитопольском городском округе, а также в Приазовском муниципалитете, Приморске и Черниговке.

По данным Минэнерго региона, энергообъект в результате атаки получил "значительные повреждения".

Данная атака стала четвертой в Запорожской области с начала месяца. Они приводили к полному или частичному отключению электроснабжения на территории региона.

Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области, из-за аварийного отключения подстанции в Запорожской области без электроснабжения остались более 82 тысяч жителей области.

"Без электроснабжения остаются 4 МО (муниципальных округа - ИФ): Генический, Ивановский, Нижнесерогозский, Новотроицкий МО, 125 населенных пунктов, 82 265 человек, 73 социально-значимых объекта", - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что социально-значимые объекты обеспечены аварийными источниками питания.

Евгений Балицкий Херсонская область Запорожская область
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