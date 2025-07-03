ФНС просит признать структуру "Домодедово" банкротом из-за долга в 460 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Управление ФНС по Калининградской области направило в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", входящего в периметр управления аэропортом "Домодедово".

Заявление зарегистрировано 1 июля. Сумма исковых требований составляет почти 460 млн рублей, сказано в материалах судебной картотеки.

МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" является участником специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Компания зарегистрирована в июне 2023 года, учредителем была кипрская DME Limited Дмитрия Каменщика. В октябре 2024 года 100% долей в МКООО перешло ООО "ДМЕ Холдинг", которое также было подконтрольно бизнесмену. В июне этого года МКООО наряду с другими структурами "Домодедово" перешли в собственность Росимущества.

"МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" подтверждает наличие задолженности перед налоговыми органами. В настоящий момент предпринимаются необходимые меры для ее урегулирования, погашение планируется в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Домодедово". Задолженность "носит технический характер" и не оказывает влияния на операционную устойчивость аэропорта, добавила она, расчеты по текущим обязательствам осуществляются своевременно.

Ранее в июне Управление ФНС по Калининградской области направило в тот же суд заявление о признании банкротом еще одной структуры "Домодедово" - МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед". По данным картотеки, сумма требований превышала 122,6 млн рублей. Суд установил, что заявление было подано с нарушениями требований статьи 126 АПК РФ, и оставил его без движения до 18 июля. При этом в "Домодедово" заявляли, что задолженность этого МКООО "была обусловлена временными ограничениями на открытие банковских счетов" и уже полностью погашена.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 19 июня, согласно данным ЕГРЮЛ, компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества, а 20 июня Каменщик подал апелляционную жалобу на решение суда - ее рассмотрение назначено на 28 июля.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" , Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-май этого года падение трафика составило 9%, до 5,4 млн человек.