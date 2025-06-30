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Кремль сожалеет о последних демаршах Баку

Работа правоохранительных органов не может быть поводом для подобных решений, заявил Дмитрий Песков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с реакцией Баку на события в Екатеринбурге заявили, что работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал отмену в Азербайджане культурных мероприятий с российским участием, отмену визита парламентской делегации в Россию и вызов российского дипломата в азербайджанский МИД.

Эти решения последовали за задержанием в Екатеринбурге нескольких человек по делу о заказных убийствах в рамках передела сфер влияния в бизнесе. 30 июня в СК сообщили, что трое задержанных арестованы, еще троим пока продлен срок временного задержания, еще двое подозреваемых умерли. Задержанных в СК назвали гражданами России.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном", - подчеркнул Песков.

Его спросили, планируется ли разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в связи со сложившейся ситуацией.

"В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но, с другой стороны, если он потребуется, конечно, он состоится в самые сжатые сроки", - ответил Песков.

Азербайджан Дмитрий Песков Екатеринбург Кремль МИД СКР
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