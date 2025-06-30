Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении Юрия Дудя

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), сообщили в столичном управлении надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом 38-летний Юрий Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в одном из мессенджеров сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки уже направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В ведомстве отметили, что результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.



