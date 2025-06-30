Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Причиной этого стали недружественные действия Баку и незаконное задержание российских журналистов, заявила Мария Захарова

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - сообщила Захарова журналистам в понедельник.

Ранее Захарова говорила, что в Москве обеспокоены ситуацией вокруг российских журналистов в Азербайджане.

"Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - российскими гражданами", - сообщила представитель МИД РФ журналистам.

По ее словам, "сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают".

"Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов. Российское посольство проинформировало МИД, МВД и СГБ (Службу госбезопасности - ИФ) Азербайджана - ответа нет", - отметила Захарова.

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Позднее суд санкционировал арест трех задержанных и еще троим продлил срок содержания под стражей на 72 часа.

После этого в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур РФ "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.