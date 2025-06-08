Роспотребнадзор опроверг информацию СМИ якобы об обнаружении нового коронавируса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что распространяемая СМИ информация об обнаружении коронавируса, который может вызвать пандемию, основывается на статье, где не идет речи о выявлении нового вируса. Ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая.

"В настоящее время в РФ эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемости", - сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, "в ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию". В публикациях делается ссылка на статью журнала Nature Communications, в которой группа ученых представила результаты своих исследований по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.

"Важно отметить, что в данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2 (линия 2 HKU5). Информация о нем была представлена в феврале 2025 года, когда исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы вирусов проникать в человеческие клетки.

"Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным", - подчеркнули в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что на текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году.